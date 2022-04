Exposition des Peintures de Solène Silva et Sekit Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Exposition des Peintures de Solène Silva et Sekit Saint-Céré, 21 juin 2022, Saint-Céré. Exposition des Peintures de Solène Silva et Sekit Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré

2022-06-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 19:00:00 19:00:00 Place du Mercadial Maison des Consuls

Saint-Céré Lot Saint-Céré Se laissant flotter au rythme de l’impulsion de ses humeurs, Solène Silva fait naître de ses coups de pinceaux la poésie de son cœur. Issu du graffiti, Sekit travaille le figuratif sur toile. +33 5 65 10 01 15 Solène Silva et Sekit

Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Place du Mercadial Maison des Consuls Ville Saint-Céré lieuville Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Departement Lot

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Exposition des Peintures de Solène Silva et Sekit Saint-Céré 2022-06-21 was last modified: by Exposition des Peintures de Solène Silva et Sekit Saint-Céré Saint-Céré 21 juin 2022 Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot