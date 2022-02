Exposition des peintures de Philippe Fouet Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Présentation de l’artiste Originaire de Lavelanet en Ariège, je suis un peintre installé dans les Hautes-Pyrénées depuis juin 2019.

Né en 1978, je peins et dessine depuis le début des années 1980 : peinture à l’eau jusqu’en 2013 puis peinture à l’huile et actuellement peinture acrylique. Depuis l’été 2021, je réalise également des dessins digitaux sur tablette.

J’ai appris la technique de la peinture à l’huile à l’Ecole d’Arts Plastiques de Parthenay, ville où j’ai vécu entre 2013 et 2016. J’ai poursuivi l’huile dans le Niortais entre 2016 et 2019. C’est avant mon retour dans les Pyrénées que je suis passé à la technique de la peinture acrylique. Je peins des thèmes variés mais mon sujet principal est le portrait.

Depuis mon installation dans les Hautes-Pyrénées, je pratique la randonnée en montagne et j'ai réalisé en 2021 une série de peintures de paysages, d'après mes photographies personnelles. Outre, trois expositions collectives à Parthenay, à l'école d'Arts Plastiques, en 2014, 2015 et 2016, une exposition collective lors du festival de peinture de Magné en 2018, j'ai eu l'honneur d'une première exposition personnelle à Niort, dans les locaux du Grand Feu en avril 2018, puis deux expositions à la Société Générale de Niort en 2018 et 2019.

