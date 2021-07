Le Poët-Laval Le Poët-Laval Drôme, Le Poët-Laval Exposition des peintures de Nadine Nacinovic Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Exposition des peintures de Nadine Nacinovic 2021-07-10 – 2021-08-29

Le Poët-Laval Drôme

Le Poët-Laval Drôme « Peindre la vie par la couleur et le mouvement »

VERNISSAGE EN MUSIQUE Dimanche 11 Juillet à partir de 18h

avec mon ami Américain Paul Segal du groupe BLUESVILLE +33 6 75 11 05 99 https://www.nacinovicnadine.com/ dernière mise à jour : 2021-07-01 par

