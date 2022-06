EXPOSITION DES PEINTURES DE DOMINIQUE CHAUVIN, 2 juillet 2022, .

EXPOSITION DES PEINTURES DE DOMINIQUE CHAUVIN



2022-07-02 – 2022-07-28

Artiste peintre autodidacte, passionné de puis une vingtaine d’année par la peinture, attiré par les couleurs et la lumière e la Bretagne et ses rivages, mais aussi celle de la Provence.

Je peins principalement des marines, mais aussi des paysages, des natures mortes, et tous autres sujets qui m’inspirent, que ce soit à l’huile ou à l’acrylique.

C’est en découvrant les œuvres de Nicolas De Staël et de Kandinsky, que je me suis décidé à peindre. Kandinsky, dans sa période expressionniste au départ, et ensuite de Staël pour son style qualifié d’abstraction figurative qui m’a orienté vers cette voie, et mes tableaux, bien que souvent figuratifs, seront plutôt orientés vers un début d’abstraction et d’épuration, avec une certaine réinterprétation du sujet.

Exposition visible : du 2 au 28 septembre

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, dimanche de 10h à 12h

Artiste peintre autodidacte, passionné de puis une vingtaine d’année par la peinture, attiré par les couleurs et la lumière e la Bretagne et ses rivages, mais aussi celle de la Provence.

Je peins principalement des marines, mais aussi des paysages, des natures mortes, et tous autres sujets qui m’inspirent, que ce soit à l’huile ou à l’acrylique.

C’est en découvrant les œuvres de Nicolas De Staël et de Kandinsky, que je me suis décidé à peindre. Kandinsky, dans sa période expressionniste au départ, et ensuite de Staël pour son style qualifié d’abstraction figurative qui m’a orienté vers cette voie, et mes tableaux, bien que souvent figuratifs, seront plutôt orientés vers un début d’abstraction et d’épuration, avec une certaine réinterprétation du sujet.

Exposition visible : du 2 au 28 septembre

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, dimanche de 10h à 12h

dernière mise à jour : 2022-06-21 par