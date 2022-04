Exposition des peintures d’Andrew Ntshabele Loo & Lou Gallery Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition des peintures d'Andrew Ntshabele Loo & Lou Gallery, 1 avril 2022, Paris. Du vendredi 01 avril 2022 au samedi 21 mai 2022

gratuit

La Lou & Loo Gallery accueillera l’artiste plasticien sud-africain Andrew Ntshabele pour sa première exposition en France, du 1er avril au 21 mai 2022. Andrew Ntshabele élabore rapidement une technique très personnelle, mêlant collage et acrylique sur des grands formats. Sur ses fonds couverts de journaux, des figures monumentales se déploient. Andrew Ntshabele peint avant tout ce qu’il observe, principalement des personnages dans les scènes de la vie quotidienne à Johannesburg. Son travail est une forme de commentaire social qui traite des défis socio-économiques auxquels la plupart des Sud-Africains noirs sont confrontés dans l’Afrique du Sud post-coloniale. Il incorpore ainsi plus d’un médium dans ses peintures, fusionnant le collage et la peinture acrylique. Il utilise notamment des coupures de journaux contemporains sur le Covid-19 ainsi que des journaux plus anciens aux titres remarquables. L’objectif de son travail actuel est de mettre en valeur le présent aussi bien que le passé. Loo & Lou Gallery 20 rue Nôtre Dame de Nazareth 75003 Paris Contact : https://looandlougallery.com/accueil/ 0142740397 contact@looandlougallery.com

Andrew Ntshabele Encounters 10, Acrylic and enamel on Vintage newspaper, 157 x 133cm

