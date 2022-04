Exposition des Peintur’Elles à la Maison des Associations ORLEANS- Maison des associations Orléans

Exposition des Peintur’Elles à la Maison des Associations ORLEANS- Maison des associations, 2 mai 2022, Orléans. Exposition des Peintur’Elles à la Maison des Associations ORLEANS-

du lundi 2 mai au samedi 7 mai à Maison des associations

Adrienne Boulay Castor, Marie-Claire Fédiakine, Jeannine Lolmède et Annie Moreau, quatre membres de l’Association Les Peintur’Elles, exposent leurs oeuvres : acryliques, aquarelles, huiles dans des styles très variés, allant du figuratif à l’absrait. Au total, une cinquantaine de tableaux vous sont présentés. Et comme d’habitude, accueil convivial et ambiance chaleureuse. Au plaisir de vous recevoir !

Entrée libre

Exposition de peintures: huiles, aquarelles, acryliques dans des styles très variées allant du figuratif à l’abstrait. Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T19:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T19:00:00

Détails Autres Lieu Maison des associations Adresse 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Maison des associations Orléans Departement Loiret

Maison des associations Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Exposition des Peintur’Elles à la Maison des Associations ORLEANS- Maison des associations 2022-05-02 was last modified: by Exposition des Peintur’Elles à la Maison des Associations ORLEANS- Maison des associations Maison des associations 2 mai 2022

Orléans Loiret