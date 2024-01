EXPOSITION DES PEINTRES REVELOIS CHEZ EBENISTES ET CRÉATEURS EBENISTES ET CREATEURS Revel, vendredi 2 février 2024.

EXPOSITION DES PEINTRES REVELOIS CHEZ EBENISTES ET CRÉATEURS EBENISTES ET CREATEURS Revel Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 14:00:00

fin : 2024-02-29 18:30:00

Venez découvrir les œuvres des peintres Revélois.

Exposition de peintures, d’acryliques, d’aquarelles, huiles, de pastels et de sculptures. Vernissage le 2 février à 18h30.

Puis aux horaires d’ouverture d’Ebénistes et créateurs, lundi, mardi, jeudis et vendredis de 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30.

.

EBENISTES ET CREATEURS 10 chemin beauséjour

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie



L’événement EXPOSITION DES PEINTRES REVELOIS CHEZ EBENISTES ET CRÉATEURS Revel a été mis à jour le 2024-01-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE