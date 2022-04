Exposition des Peintres Normands

Exposition des Peintres Normands, 27 juin 2022, . Exposition des Peintres Normands

2022-06-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-03 18:00:00 18:00:00 Les Mots Bleus Nous sommes tous des peintres amateurs, qui pratiquons la peinture depuis déjà quelques années.

(L’huile, le pastel, l’aquarelle, l’acrylique). Ils se retrouvent souvent pour peindre ensemble le jeudi, et bien-sûr chacun sans son atelier. E-mail : yann.boizon4@orange.fr Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h30 à 18h00. Gratuit Les Mots Bleus Nous sommes tous des peintres amateurs, qui pratiquons la peinture depuis déjà quelques années.

(L’huile, le pastel, l’aquarelle, l’acrylique). Ils se retrouvent souvent pour peindre ensemble le jeudi, et bien-sûr chacun sans son… Les Mots Bleus Nous sommes tous des peintres amateurs, qui pratiquons la peinture depuis déjà quelques années.

(L’huile, le pastel, l’aquarelle, l’acrylique). Ils se retrouvent souvent pour peindre ensemble le jeudi, et bien-sûr chacun sans son atelier. E-mail : yann.boizon4@orange.fr Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h30 à 18h00. Gratuit dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville