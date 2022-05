Exposition des Peintres Malouins Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Organisé par Le Groupe des peintres malouins, une vingtaine d’artistes

Exposition-vente : peintres, photographes, sculptures, plasticiens, céramique raku, bois flotté.

Il y en a pour tous les goûts ! marie.vinouse@orange.fr +33 6 76 98 05 65 Organisé par Le Groupe des peintres malouins, une vingtaine d’artistes

Exposition-vente : peintres, photographes, sculptures, plasticiens, céramique raku, bois flotté.

