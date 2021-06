Cahors Cahors Cahors, Lot Exposition des Peintres d’Olt Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Exposition des Peintres d’Olt Cahors, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Cahors. Exposition des Peintres d’Olt 2021-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-18 18:00:00 18:00:00

Cahors Lot Tous les jours de 10h à 18h. Les Peintres d’Olt, association de 9 artistes exposent leurs nouveaux travaux.

Peintures figuratives, abstraites, paysages, explosion de couleurs sous toutes les formes. +33 6 09 44 25 10 Tous les jours de 10h à 18h. ©pinceaux pixabay dernière mise à jour : 2021-06-25 par

