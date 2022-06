Exposition des peintres de l’amicale laïque de Thiviers Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: 24800

Thiviers

Exposition des peintres de l’amicale laïque de Thiviers Thiviers, 20 juin 2022, Thiviers. Exposition des peintres de l’amicale laïque de Thiviers Salle Cruège Rue de Rochefort Thiviers

2022-06-20 – 2022-06-25 Salle Cruège Rue de Rochefort

Thiviers 24800 Les artistes du club de peinture de l’amicale laïque exposent leurs oeuvres ! Les artistes du club de peinture de l’amicale laïque exposent leurs oeuvres ! +33 6 26 12 98 03 Les artistes du club de peinture de l’amicale laïque exposent leurs oeuvres ! AidaKhubaeva

Salle Cruège Rue de Rochefort Thiviers

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 24800, Thiviers Other Lieu Thiviers Adresse Salle Cruège Rue de Rochefort Ville Thiviers lieuville Salle Cruège Rue de Rochefort Thiviers Departement 24800

Thiviers Thiviers 24800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/

Exposition des peintres de l’amicale laïque de Thiviers Thiviers 2022-06-20 was last modified: by Exposition des peintres de l’amicale laïque de Thiviers Thiviers Thiviers 20 juin 2022 24800 Thiviers

Thiviers 24800