Exposition des pastellistes lotois Prayssac, 19 juin 2022, Prayssac.

Exposition des pastellistes lotois Rue Aristide-Briand Espace culturel Santa Maria Prayssac

2022-06-19 14:00:00 – 2022-07-03 18:30:00 Rue Aristide-Briand Espace culturel Santa Maria

Prayssac 46220

Exposition des œuvres de Françoise Escribe, Hélène Gaben-Laurie, Karina Knight, Maïko Bourdin, Martine Tulet, Patrice Bourdin.

Stages de pastels, avec Patrice Bourdin les 22, 23 et 24 juin sur la thématique « paysages et marines, oser la couleur ».

Stage d’initiation au pastel sec les 2 et 3 juillet.

Démonstrations pendant l’exposition d’Hélène Gaben-Laurie sur le portrait, le 19 juin à 14h30,

Démonstrations pendant l’exposition de Patrice Bourdin, le 19 juin à 16h30, et le 2 juillet à 15h,

Démonstrations pendant l’exposition de Françoise Escribee le 25 juin à 15h.

La ville de Prayssac vous propose de venir découvrir une exposition de pastellistes lotois.

Exposition des œuvres de Françoise Escribe, Hélène Gaben-Laurie, Karina Knight, Maïko Bourdin, Martine Tulet, Patrice Bourdin.

Stages de pastels, avec Patrice Bourdin les 22, 23 et 24 juin sur la thématique « paysages et marines, oser la couleur ».

Stage d’initiation au pastel sec les 2 et 3 juillet.

Démonstrations pendant l’exposition d’Hélène Gaben-Laurie sur le portrait, le 19 juin à 14h30,

Démonstrations pendant l’exposition de Patrice Bourdin, le 19 juin à 16h30, et le 2 juillet à 15h,

Démonstrations pendant l’exposition de Françoise Escribee le 25 juin à 15h.

Expo pastels 2022_2

Rue Aristide-Briand Espace culturel Santa Maria Prayssac

dernière mise à jour : 2022-06-05 par