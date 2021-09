Grandecourt Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine Grandecourt, Haute-Saône Exposition des oeuvres de Sylvie Nicod Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine Grandecourt Catégories d’évènement: Grandecourt

Haute-Saône

Exposition des oeuvres de Sylvie Nicod Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine, 18 septembre 2021, Grandecourt. Exposition des oeuvres de Sylvie Nicod

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine

Dont : “le monde éphèmère”, “le bord des océans” et “le chant des oiseaux”

Entrée libre

Sylvie Nicod, artiste peintre, vous dévoilera ses oeuvres Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine 16 Route de Vy-Lès-Rupt, 70120 Grandecourt Grandecourt Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grandecourt, Haute-Saône Autres Lieu Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine Adresse 16 Route de Vy-Lès-Rupt, 70120 Grandecourt Ville Grandecourt lieuville Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine Grandecourt