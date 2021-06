Le Port-Marly Château de Monte-Cristo - Demeure d'Alexandre Dumas Le Port-Marly, Yvelines Exposition des oeuvres de Pierre Treilhes Château de Monte-Cristo – Demeure d’Alexandre Dumas Le Port-Marly Catégories d’évènement: Le Port-Marly

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Pierre Treilhes utilise tous type de matériaux de récupération pour créer un univers poétique bien à lui. Une pince, un boulon, une chaîne de vélo s’aditionnent, s’imbriquent, se soudent et font vivre un coq, une poule ou un personnage à vélo. Le cirque, la musique, les animaux, la vie de tous les jours sont ses sources d’inspiration. De grandes oeuvres seront exposées dans le parc du château et d’autres, plus petites, seront présentées au deuxième étage du château.

4 € / personne – gratuit pour moins de 8 ans

Château de Monte-Cristo – Demeure d'Alexandre Dumas Pavillon d'accueil – Chemin des Montferrand 78560 Le Port-Marly

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

