Exposition des œuvres de May Angeli issues de l'ouvrage « Les histoires merveilleuses de l'hippocampe » Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Paris Exposition des œuvres de May Angeli issues de l’ouvrage « Les histoires merveilleuses de l’hippocampe » Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 23 janvier 2024, Paris. Le mardi 23 janvier 2024

Du mardi 23 janvier 2024 au samedi 02 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

« Les histoires merveilleuses de l’hippocampe » est un recueil de poèmes d’Aimé Césaire, présentés par Colette Césaire, aux éditions Seuil jeunesse. Ces œuvres sont issues de l’ouvrage Les histoires merveilleuses de l’hippocampe, poèmes d’Aimé Césaire,

présentés par Colette Césaire, aux éditions Seuil jeunesse. Un ouvrage magnifique qui rend un hommage puissant au grand

poète martiniquais Aimé Césaire, fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude. Exposition

des œuvres de May Angeli, du 23 janvier au 2 mars 2024. Vernissage en présence de l’artiste le 26 janvier à 18h,

entrée libre Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Édition du Seuil jeunesse Les histoires merveilleuses de l'hippocampe

