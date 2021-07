Audierne Audierne Audierne, Finistère Exposition des oeuvres de Jean-Pierre Velly Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

Exposition des oeuvres de Jean-Pierre Velly Audierne, 2 août 2021-2 août 2021, Audierne. Exposition des oeuvres de Jean-Pierre Velly 2021-08-02 – 2021-08-31 Mairie d’Audierne, 12 quai Jean Jaurès

Audierne Finistère Expositions de gravures et tableaux méconnus de Jean-Pierre Velly, né à Audierne en 1943, Grand Prix de Rome en 1966. +33 2 98 70 08 47 Expositions de gravures et tableaux méconnus de Jean-Pierre Velly, né à Audierne en 1943, Grand Prix de Rome en 1966. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Audierne, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Audierne Adresse Mairie d'Audierne, 12 quai Jean Jaurès Ville Audierne lieuville 48.02147#-4.53769

Évènements liés