Exposition des oeuvres de Haruo Tsutsumi Espace Sorbonne 4, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 7 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche de 13h30 à 18h30

gratuit

Après avoir participé au Festival d'Art sacré de Senlis avec une oeuvre qui fut primée en 2019 , l'artiste peintre japonais Haruo Tsutsumi revient avec de nouvelles oeuvres sur bois et sur "Shikishi" à l'Espace Sorbonne 4 à Paris. Haruo peint des jeunes femmes qui nous rappellent des anges florentins inspirées des icônes byzantines russes que le peintre a découvertes il y a 40 ans. Des images issues d'autres cultures apparaissent pour se transformer en symboles universels. Telle église orthodoxe sur la tête d'une jeune fille semble contenir les multiples pièces de notre psyché. Récemment il s'est interessé aux personnages bibliques qu'il interprète sur des fonds mordorés.

4 Rue de la Sorbonne Paris 75005

Contact : 0676751237 espacesorbonne4@gmail.com

