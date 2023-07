Exposition des oeuvres de Chantal Lascurettes Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Du mardi 10 octobre 2023 au mardi 31 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Entre gravure, encres et pinceaux… découvrez un nouvel art !

Professeure aux Ateliers beaux-arts de la Ville de Paris,

Chantal Lascurettes enseigne le dessin d’après modèle vivant. Venue de la

gravure, elle développe un travail basé sur le geste et le souffle, à

l’encre et au pinceau, et un autre où le portrait occupe une place

centrale.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/