Ces élèves de 13 à 16 ans viennent de tous horizons et sont tout récemment arrivés en France. Dans cette classe, ils apprennent la langue française. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

Écriture et Création sonore des élèves de la classe UP2A du collège Jean Jaurès de Cenon, autour de l’exposition Sens Relief de l’artiste Ad-Rien. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

