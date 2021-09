Wattrelos Salle Michel Couillet Nord, Wattrelos Exposition « Des mots… À l’œuvre » Salle Michel Couillet Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Exposition « Des mots… À l’œuvre » Salle Michel Couillet, 2 octobre 2021, Wattrelos. Exposition « Des mots… À l’œuvre »

du samedi 2 octobre au samedi 9 octobre à Salle Michel Couillet

Lors de cet évenement, découvrez des peintures et sculptures réalisées par les Artistes de l’Atelier des Arts

Gratuit

Dans le cadre des POAA (les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes) Salle Michel Couillet 27 rue Stalingrad 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T18:30:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T18:30:00;2021-10-05T15:00:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T15:00:00 2021-10-07T18:30:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Salle Michel Couillet Adresse 27 rue Stalingrad 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Salle Michel Couillet Wattrelos