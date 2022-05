Exposition des “Métiers d’hier et d’aujourd’hui” à Campagnac Campagnac Campagnac Catégorie d’évènement: Campagnac

Campagnac Aveyron EUR Campagnac La Maison des savoir-faire expose sous les marronniers de la Sagne, à Campagnac (de 9h à 19h, entrée libre).

– le travail du bois : paniers,petits meubles, , bois sculptés,buffadous, batons,…

– le travail du coton :broderies, napperons, crochet,…

– le travail de la paille et de la ronce : paillassous…

et bien d’autres encore fer, pierre, peinture, gastronomie…

-Plats préparés a acheter auprès des producteurs exposants pour le repas de midi. -Buvette sur place ; des tables seront installées à cet effet. La Maison des Savoir-Faire vous propose de découvrir les vieux métiers. Venez admirer les objets et pourquoi pas apprendre les savoir-faire locaux. maison.savoirfaire@wanadoo.fr +33 5 65 52 70 01 http://www.maisonsavoirfaire.fr/ La Maison des savoir-faire expose sous les marronniers de la Sagne, à Campagnac (de 9h à 19h, entrée libre).

-Plats préparés a acheter auprès des producteurs exposants pour le repas de midi. -Buvette sur place ; des tables seront installées à cet effet. OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC

