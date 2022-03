Exposition des métiers d’Art et artisanat local – 16 avril 2022 Oricourt Oricourt Catégories d’évènement: Haute-Saône

Exposition des métiers d’Art et artisanat local – 16 avril 2022 Oricourt, 16 avril 2022, Oricourt. Exposition des métiers d’Art et artisanat local – 16 avril 2022 Château 1 Rue Nicolas Rolin Oricourt

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-16 19:00:00 Château 1 Rue Nicolas Rolin

Oricourt Haute-Saône Oricourt Pour l’ouverture de la saison 2022, venez découvrir une exposition des métiers d’Art et de l’artisanat local au château d’Oricourt le samedi 16 avril de 10h à 19h.

Cette manifestation est organisée par la classe de Terminale Bac Pro Métiers de l’Accueil du Lycée Professionnel Sainte Anne – St Joseph de Lure au titre du chef-d’œuvre de leur formation. À l’occasion de cette journée, venez rencontrer les exposants présents:

– artistes enlumineurs, artisanat médiéval, peintres, sculpteurs, vanniers, créateurs textiles, créateurs de bougies, marqueteurs sur paille, chantourneur, savonnerie, créateur de bijoux, maroquinier, etc… Présentation du château par le propriétaire à partir de 14h.

Rafraichissements et gourmandises sur place.

Entrée 4€, gratuit pour les – de 12 ans.

