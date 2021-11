Forbach Forbach Forbach, Moselle EXPOSITION DES MÉTIER D’ART ET DE LA MODE À FORBACH Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

EXPOSITION DES MÉTIER D’ART ET DE LA MODE À FORBACH Forbach, 13 novembre 2021, Forbach. EXPOSITION DES MÉTIER D’ART ET DE LA MODE À FORBACH Parc du Schlossberg 15 Rue du Parc Forbach

2021-11-13 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-14 19:00:00 19:00:00 Parc du Schlossberg 15 Rue du Parc

Forbach Moselle L’association des amis des arts de Moselle et de Sarre, intitulée “Mosell’Arts” organise à nouveau la manifestation dédiée au métiers d’art et à la mode au centre des Congrès du Burghof de Forbach.

Une quarantaine de participants professionnels des métiers d’art et de la mode sont attendus. mosellarts@gmail.com Pixabay

