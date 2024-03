Exposition des menhirs du Loiret Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Pithiviers, samedi 3 août 2024.

Exposition des menhirs du Loiret Cet été, l’Office de Tourisme vous propose de découvrir une exposition sur les mégalithes du Loiret. 3 – 31 août Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-03T09:30:00+02:00 – 2024-08-03T12:30:00+02:00

Fin : 2024-08-31T13:30:00+02:00 – 2024-08-31T17:30:00+02:00

Cette exposition fait état du recensement des 28 menhirs toujours présents dans le Loiret et d’au moins 25 disparus, signalés par une trace écrite dans la littérature ancienne.

Datés de l’époque néolithique (entre 5500 et 2200 ans avant J.C.), ces mégalithes (du grec « mega lithos » = grosses pierres) sont principalement regroupés dans l’Est du département et la partie orientale de l’axe ligérien .

Des fouilles récentes ont permis la mise en évidence de trois nouveaux monuments, passés inaperçus jusqu’alors.

L’exposition «Les menhirs du Loiret », proposée par la Fédération Archéologique et Historique du Loiret, est réalisée par Marc Laroche, préhistorien amateur, correspondant scientifique du M.O.B.E.

Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grandpithiverais.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@grandpithiverais.fr »}]

FMACEN045V50BHL9

OTGP