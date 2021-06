Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire EXPOSITION DES MATIÈRES, DES ÂMES À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire 3 EUR Antoine Birot est un artiste du mouvement. Explorateur des matières, ce sculpteur donne vie à des pièces mécaniques, poétiques et tragiques.

En réponse au cabinet de curiosités de Joseph-Denais, il interroge la place de l’homme et de la nature dans notre société contemporaine.

