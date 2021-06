Exposition des maquettes des stades de la Coupe du monde 2022 Musée national du sport, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice.

Exposition des maquettes des stades de la Coupe du monde 2022

Musée national du sport, le samedi 3 juillet à 14:00

Les maquettes des 8 stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar sont présentées au Musée National du Sport. Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir les enceintes du prochain grand rendez-vous du football mondial. L’occasion de détailler les innovations et spécificités de ces joyaux architecturaux, pour la plupart tout juste sortis de terre, puisque 7 des 8 stades de la compétition ont été imaginés spécifiquement pour cet évènement. Avec des capacités variant de 40 000 à 80 0000 places, ces enceintes futuristes auront les moyens d’accueillir les supporters du monde entier dans des conditions optimales. Le plus grand stade du pays, le Lusail Stadium, accueillera la finale de la compétition. Après le tournoi, la capacité de la majorité des stades sera réduite et le stade Ras Abu Aboud sera complètement démonté. Les gradins et les équipements seront ensuite offerts à des pays en voie de développement ou à des projets sportifs aux quatre coins du monde. Après 2022, les stades deviendront des hubs vibrants pour les communautés locales au Qatar et serviront pour des besoins sportifs, commerciaux et récréatifs.

Musée national du sport, Nice



