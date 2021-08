Nantes Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Loire-Atlantique, Nantes

Exposition “Des machines, des femmes et des hommes: une histoire sensible” sur l’histoire et le patrimoine de la ville de Couëron Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques), 17 septembre 2021, Nantes.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques)

La Maison des Hommes et des techniques est heureuse d’accueillir pour ces Journées Européennes du Patrimoine, l’exposition “Des machines, des femmes et des hommes: une histoire sensible”. Le bruit des laminoirs, la couleur du métal chauffé au rouge, les vapeurs de plomb, les cadences infernales: tous les sens de l’ouvrier.e étaient en éveil au sein des fonderies de plomb de Couëron depuis leur création en 1861 jusqu’à leur fermeture en 1988. Riche de documents d’archives et de témoignages, l’exposition propose de découvrir l’histoire de l’usine par une approche sensorielle des relations entre machines, femmes et hommes. Cette exposition a été réalisée par le service patrimoine de la Ville de Couëron, avec la contribution de l’association “Une tour, une histoire”.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans

Cette exposition propose de s’immerger dans l’histoire de l’usine Tréfimétaux de Couëron à travers une approche sensible.

Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Maison des Hommes et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T13:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00