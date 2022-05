Exposition des lauréats du concours photo “A contre-jour” Jardin Serre de la Madone Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Exposition des lauréats du concours photo “A contre-jour” Jardin Serre de la Madone, 14 mai 2022, Menton. Exposition des lauréats du concours photo “A contre-jour”

du samedi 14 mai au samedi 25 juin à Jardin Serre de la Madone

“A contre-jour”, difficile à traiter car la lumière se trouve derrière le sujet qui devient sombre sujet qui est original car pousse le photographe à la créativité. Pousse le photographe à la créativité car il doit l’accepter, l’assumer et l’utiliser pour mettre en valeur le sujet. Concours ouvert uniquement aux amateurs, participation gratuite. Les photos des lauréats seront présentées lors de l’exposition, du 14 mai au 26 juin, au jardin Serre de la Madone.

Entrée libre

Exposition de photographes amateurs, lauréats du concours de l’EMAP Jardin Serre de la Madone 74, Val de Gorbio – 06500 MENTON Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Jardin Serre de la Madone Adresse 74, Val de Gorbio - 06500 MENTON Ville Menton lieuville Jardin Serre de la Madone Menton Departement Alpes-Maritimes

Jardin Serre de la Madone Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Exposition des lauréats du concours photo “A contre-jour” Jardin Serre de la Madone 2022-05-14 was last modified: by Exposition des lauréats du concours photo “A contre-jour” Jardin Serre de la Madone Jardin Serre de la Madone 14 mai 2022 Jardin Serre de la Madone Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes