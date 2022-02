Exposition des lauréats du concours de portfolios 2021 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, 12 février 2022, Tourcoing.

Exposition des lauréats du concours de portfolios 2021

du samedi 12 février au samedi 26 mars à Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux

Le concours de portfolios organisé chaque année depuis 2010 par l’association Helio est devenu un rendez-vous incontournable pour les photographes amateurs ou confirmés, débutants comme expérimentés, venus de la France entière et des pays limitrophes. Il marque une étape importante dans le parcours artistique de ses lauréats et la présentation par les candidats de leurs travaux au jury, composé de spécialistes de la photographie, est toujours un moment d’échange et de rencontre enrichissant. Pour sa 12e édition, le concours a eu lieu le dimanche 12 décembre 2021 à la médiathèque André Malraux de Tourcoing, à l’occasion des 16e Rencontres du Livre et de la Photographie. Le jury a eu l’occasion de découvrir et d’évaluer les travaux des neuf photographes choisis lors de la présélection des candidatures et de distinguer trois lauréats. Les trois séries primées sont constituées d’un travail de Rossella Piccinno sur la transformation urbaine du quartier de la Bourgogne (Tourcoing), d’un regard aux accents américains porté par Stéphane Goin sur les paysages du nord de la France et d’une invitation d’Isabelle Bourdeauducq à écouter les silences de la nature. Une partie des photographies de Rossella Piccinno est également présentée à la médiathèque Andrée Chedid jusqu’au 19 mars. Plus d’infos [ici](https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/exposition-en-mutation-photographies-de-rossella-piccinno) Vernissage le samedi 19 février, à 16h (sous réserve).

Entrée libre.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



