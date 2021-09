Exposition des lauréats du concours de portfolios 2020 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, 17 septembre 2021, Tourcoing.

Le concours de portfolios, organisé chaque année depuis 2010 par l’association Helio, est devenu un rendez-vous incontournable pour les photographes amateurs ou confirmés, débutants ou expérimentés, venus de la France entière et des pays limitrophes. Il marque une étape importante dans le parcours artistique de ses lauréats. Malgré le contexte épidémique, Helio a tenu à maintenir ce rendez-vous annuel, moment d’échange et de rencontre enrichissant, encore plus essentiel pour les artistes par ces temps de crise sanitaire. Pour sa 11e édition, compte tenu du contexte, le concours a eu lieu en visioconférence le samedi 12 décembre 2020. Le jury, composé de six spécialistes de la photographie, a eu l’occasion de découvrir et d’évaluer les travaux des dix photographes choisis lors de la présélection des candidatures et de distinguer trois lauréats. Les photographies primées sont une série paysagère de l´Observatoire et la Forêt de Meudon de Raquel Cáceres, un travail sur le Bois de Vincennes de Mendia Echeverria et un reportage lors d’un rituel funéraire à Madagascar de Remy Pinaton.

Pour sa 11e édition, le concours de portfolios de l’association Helio a distingué les photographes Raquel Cáceres, Mendia Echeverria et Remy Pinaton.

