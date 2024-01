Exposition des Lauréates du Salon Arts et Peinture 2023 Centre Culturel, Salle Jean Caubet Tonneins, mercredi 6 mars 2024.

Exposition des Lauréates du Salon Arts et Peinture 2023 Centre Culturel, Salle Jean Caubet Tonneins Lot-et-Garonne

Les lauréats du Salon Arts et Peinture 2023 de Tonneins, exposent leurs œuvres durant le mois de mars 2024..

Entrée libre // Du Lundi au Vendredi 9h à 12h et 14h à 17h Samedi 9h à 13h Fermé les Dimanches et jours fériés*

(*sauf exceptions mentionnées sur les affiches). EUR.

Centre Culturel, Salle Jean Caubet 33 Boulevard François Mitterrand

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-27



