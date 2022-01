Exposition des lauréat-e-s 2020 du Prix des Arts Visuels Atelier (L’) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition des lauréat-e-s 2020 du Prix des Arts Visuels Atelier (L’), 6 septembre 2022, Nantes. 2022-09-06 Exposition du 2 juillet au 11 septembre 2022 :tous les jours de 10h à 19h

Horaire : 10:00 19:00

Exposition du 2 juillet au 11 septembre 2022 :tous les jours de 10h à 19h Lauréat-e-s 2020 : Céleste Richard Zimmerman, Laura Orlhiac, Lucas Seguy, Ronan Lecrosnier L'exposition du Prix des arts visuels recouvre chaque année une réalité différente, et c'est un défi pour les commissaires de relier les différentes pratiques des artistes sélectionné.es.Gageons que cette année encore, la dynamique artistique de l'exposition saura mobiliser un public nombreux et enthousiaste !À découvrir dans le cadre de Voyage à Nantes et du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels » Atelier (L') 1 Rue Chateaubriand Nantes 44000

02 40 41 65 50 https://fr.calameo.com/read/004590458360b59951d88?page=1

