Exposition – Des kakémonos plein les yeux Maison des spectacles et des ateliers Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Exposition – Des kakémonos plein les yeux Maison des spectacles et des ateliers, 2 avril 2022, Villeurbanne. Exposition – Des kakémonos plein les yeux

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Maison des spectacles et des ateliers

Chaque année les étudiant·es de l’École Émile-Cohl réalisent, dans le cadre de leurs études, des kakémonos, répliques exactes d’illustrations de 12 de nos invité·es. En plus de ceux de l’édition 2022 exposés à la Maison des auteurs, nous vous proposons cette année de venir redécouvrir une partie de cette collection au CCVA ! Exposition de kakémonos par les étudiant·es de l’école Emile-Cohl, basée sur les illustrations de 12 des invité·es de la fête du livre jeunesse. Maison des spectacles et des ateliers 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison des spectacles et des ateliers Adresse 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison des spectacles et des ateliers Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison des spectacles et des ateliers Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Exposition – Des kakémonos plein les yeux Maison des spectacles et des ateliers 2022-04-02 was last modified: by Exposition – Des kakémonos plein les yeux Maison des spectacles et des ateliers Maison des spectacles et des ateliers 2 avril 2022 Maison des spectacles et des ateliers Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon