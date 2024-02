Exposition des jouets de notre enfance Saint-Parres-aux-Tertres, samedi 23 mars 2024.

Cette nouvelle année s’annonce Nostalgeek !



Vous vous souvenez de ce dessin animé dont vous ne manquiez pas une miette…et de ce jouet qui vous faisait tant rêver, avec lequel vous avez tellement joué et qui depuis a été perdu !?



Cette exposition s’adresse aux nostalgiques qui donneraient beaucoup pour revivre leur tendre enfance ou pour retomber dans ce monde merveilleux de joie et d’insouciance.

Maintenant devenus adultes, faites un retour dans le passé pendant quelques heures et venez partager vos souvenirs en famille.



Un groupe d’amis collectionneurs partagera avec vous plusieurs centaines de jouets et jeux des années 70, 80 et 90.



Une partie vente viendra compléter l’exposition.

Des animations et ateliers vous seront proposés.



Réservez dès à présent votre week-end du samedi 23 et dimanche 24 mars 2024 ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Salle Deterre-Chevalier

Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est vincent.paris4@wanadoo.fr

L’événement Exposition des jouets de notre enfance Saint-Parres-aux-Tertres a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne