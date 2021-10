Exposition des illustrations de Manuela Dupont Saint-Évarzec, 2 novembre 2021, Saint-Évarzec.

L’architecture, les oiseaux, le voyage, le végétal, l’écriture, la lecture, le motif, les couleurs, les valises sont autant de thèmes qui inspirent l’illustratrice.

Elle interprète ses illustrations sur son support de prédilection le collage papier sur bois en utilisant l’acrylique et les crayons de couleurs.

Entre onirisme, contrée, poétique, rêverie, ennui, troubadour, patience …venez découvrir la mise en couleurs des décors de l’ensemble de

ses albums (Shiro et les kamishibaïs et Tombera, tombera pas ?)

Ventes et dédicaces des livres, rencontre avec l’artiste : Samedis 20 novembre et 11 décembre de 10h à 12h à la médiathèque

