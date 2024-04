Exposition des gravures et broderies de Corinne Barbet Saint-Lô, mardi 19 mars 2024.

Exposition des gravures et broderies de Corinne Barbet Saint-Lô Manche

Déesses, magiciennes, sorcières…. les femmes ont souvent la mauvaise place dans les mythes et les légendes. Et si on changeait de point de vue ? Gravures et broderies racontent leurs histoires.

Vernissage en musique le 23 mars à partir de 17h30 avec le groupe « Festa della porchetta ».

Exposition proposée dans le cadre du Festival Egalité organisé par le Centre Social Mandela

Début : 2024-03-19 11:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Place du champ de Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie cecile.brochen@saint-lo.fr

