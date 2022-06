EXPOSITION ‘DES FRUITS ET DES HOMMES’ – FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ Épinal Épinal Catégories d’évènement: 88000

EXPOSITION 'DES FRUITS ET DES HOMMES' – FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ Épinal, 1 juin 2022, Épinal. EXPOSITION 'DES FRUITS ET DES HOMMES' – FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ Maison de l'Environnement et du Développement Durable 12 rue Raymond Poincaré Épinal

Épinal 88000 A travers anecdotes et légendes, le monde mystérieux et méconnu de quelques fruits familiers se dévoile. La prune, poire, pomme ou encore le raisin n’auront plus de secrets, tant par leur histoire que leurs propriétés. Un thème à approfondir lors de la Fête de la Biodiversité 2022, du 1er au 15 juin …

Atelier pédagogique sur demande, entrée libre

