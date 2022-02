EXPOSITION DES FLORALIES Florensac Florensac Catégories d’évènement: Florensac

Florensac Hérault Venez découvrir les œuvres des collégiens de Florensac et votez pour votre préférée.

Venez découvrir les œuvres des collégiens de Florensac et votez pour votre préférée.

L'affiche qui obtiendra le plus de votes, deviendra la nouvelle affiche des Floralies du village ! mediatheque@ville-florensac.fr +33 4 67 39 89 62

