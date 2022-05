Exposition – Des falaises et des hommes

Exposition – Des falaises et des hommes, 2 avril 2022, . Exposition – Des falaises et des hommes

2022-04-02 – 2022-07-09 Les photographies présentées dans cette exposition ont été sélectionnées par Fabien SERRE à la suite de son inventaire du patrimoine capiste en 2018.

Elles montrent comment les gens du Cap ont su apprivoiser les falaises. Même si certaines de ces pratiques ont disparu, toutes ont laissé des traces visibles que le visiteur pourra apprécier ensuite sur l’ensemble du GR34©. Stationnement payant, forfait voiture/camping-car : 8 € journée ; 4 € après 19h Les photographies présentées dans cette exposition ont été sélectionnées par Fabien SERRE à la suite de son inventaire du patrimoine capiste en 2018.

Elles montrent comment les gens du Cap ont su apprivoiser les falaises. Même si certaines de ces pratiques ont disparu, toutes ont laissé des traces visibles que le visiteur pourra apprécier ensuite sur l’ensemble du GR34©. Stationnement payant, forfait voiture/camping-car : 8 € journée ; 4 € après 19h dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville