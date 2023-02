Exposition “Des-Equilibres” Au Quinze – Laboratoire d’artistes, 25 février 2023, Paris.

Du samedi 25 février 2023 au samedi 04 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Vernissage le 25 février de 14h à 21h

Exposition “Des-Equilibres” d’Ariane Crovisier, sculpteure, et Minna Kokko, artiste visuelle, du 25 février au 4 mars 2023, Au Quinze.

Les univers artistiques d’Ariane et Minna se font écho à plusieurs égards. Au-delà des concepts philosophiques de l’Extrême-Orient autour du vide et du plein, du MA, dont elles se réclament l’une comme l’autre, les deux artistes se positionnent dans la problématique actuelle de changement climatique pour défendre le vivant et permettre une prise de conscience à travers leur art.

Afin d’atteindre l’équilibre, il est parfois nécessaire de le perdre en premier lieu. Notre présence en tant qu’espèce dans le monde vivant est plus fragile que nous n’ayons jamais imaginé, elle tient à des équilibres complexes et très fins. Justement, ne sommes-nous pas en train de basculer car en perte d’équilibre ? Les réponses à nos questions se trouvent dans la nature. Il est urgent d’en prendre conscience et de réinventer notre rapport au vivant.

Au Quinze – Laboratoire d’artistes 15 avenue Parmentier 75011 Paris

Contact : 0645272866

