Exposition Des éclats de lucidité Alain Le Quernec, affichiste Chapelle des Ursulines Quimperlé, samedi 8 juin 2024.

Exposition Des éclats de lucidité Alain Le Quernec, affichiste Chapelle des Ursulines Quimperlé Finistère

Pour la première fois, la Chapelle des Ursulines accueille le travail d’un graphiste, Alain Le Quernec. L’exposition met en valeur l’engagement de l’affichiste breton, qui depuis plus de cinquante ans, crée des images fortes, percutantes, des affiches qui activent la lucidité de chacun, de chacune.

L’exposition se poursuit à la médiathèque où sont présentés les dessins de presse qu’il a réalisés pour Le Monde.

Chapelle des Ursulines :

Ouvert tous les jours sauf le lundi, en mai, juin, septembre, octobre de 13h30 à 18h ; en juillet-août de 10h30 à 18h30.

Tarif plein 5€

Gratuit le premier vendredi de chaque mois et pour les -25 ans, les demandeurs

d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes en situation de handicap et 1 accompagnateur, les détenteurs de carte ICOM et les enseignants

Pour les groupes adressez un mail à culture@quimperle.bzh

Médiathèque :

Entrée libre aux horaires habituels de la médiathèque .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 13:30:00

fin : 2024-10-20 18:00:00

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne culture@quimperle.bzh

