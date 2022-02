Exposition des “Diptyques Que sais-je ?” de Miller Lévy Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition des “Diptyques Que sais-je ?” de Miller Lévy Bibliothèque Drouot, 1 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 01 mars 2022 au jeudi 30 juin 2022 :

mercredi, samedi

de 13h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit

Le Fonds municipal d’Art contemporain – Paris Collections expose à la Bibliothèque Drouot cette œuvre de 1995, par l’auteur du livre “Oulipismes” Miller Levy est un artiste et écrivain, né en 1950, au Caire, en Egypte, il vit et travaille à Paris. Il mêle dans son travail la littérature à la pratique de nombreux médiums : peinture, sculpture, vidéo, dessin, installation, design et photographie. Miller Levy s’est constitué – auprès des bouquinistes ou après exploration des greniers de famille – une petite bibliothèque de livres de la collection « Que sais-je ? ». Il a alors entrepris de créer de nouveaux volumes en les massicotant et en permutant le haut d’un ouvrage au bas d’un autre. Ainsi recomposés, ses faux « Que Sais-je ? » aux titres loufoques et décalés produisent du sens tout en perturbant les différents domaines de la Connaissance que les petits ouvrages entendent éclairer. L’artiste nomme chacun de ces assemblages des Oulipismes, en référence à l’OuLiPo – OUvroir de LIttérature Potentielle -, groupe de recherche en littérature fondé en 1960 et qui s’attache à l’application à la littérature des règles propres aux mathématiques. Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot Paris 75009 Contact : 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr Art contemporain;Expo

Date complète :

2022-03-01T13:00:00+01:00_2022-03-01T19:00:00+01:00;2022-03-02T13:00:00+01:00_2022-03-02T18:00:00+01:00;2022-03-03T13:00:00+01:00_2022-03-03T19:00:00+01:00;2022-03-04T13:00:00+01:00_2022-03-04T19:00:00+01:00;2022-03-05T13:00:00+01:00_2022-03-05T18:00:00+01:00;2022-03-08T13:00:00+01:00_2022-03-08T19:00:00+01:00;2022-03-09T13:00:00+01:00_2022-03-09T18:00:00+01:00;2022-03-10T13:00:00+01:00_2022-03-10T19:00:00+01:00;2022-03-11T13:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T13:00:00+01:00_2022-03-12T18:00:00+01:00;2022-03-15T13:00:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-16T13:00:00+01:00_2022-03-16T18:00:00+01:00;2022-03-17T13:00:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-18T13:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T13:00:00+01:00_2022-03-19T18:00:00+01:00;2022-03-22T13:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T13:00:00+01:00_2022-03-23T18:00:00+01:00;2022-03-24T13:00:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T13:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T13:00:00+01:00_2022-03-26T18:00:00+01:00;2022-03-29T13:00:00+01:00_2022-03-29T19:00:00+01:00;2022-03-30T13:00:00+01:00_2022-03-30T18:00:00+01:00;2022-03-31T13:00:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T13:00:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T13:00:00+01:00_2022-04-02T18:00:00+01:00;2022-04-05T13:00:00+01:00_2022-04-05T19:00:00+01:00;2022-04-06T13:00:00+01:00_2022-04-06T18:00:00+01:00;2022-04-07T13:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T13:00:00+01:00_2022-04-08T19:00:00+01:00;2022-04-09T13:00:00+01:00_2022-04-09T18:00:00+01:00;2022-04-12T13:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T13:00:00+01:00_2022-04-13T18:00:00+01:00;2022-04-14T13:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T13:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T13:00:00+01:00_2022-04-16T18:00:00+01:00;2022-04-19T13:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T13:00:00+01:00_2022-04-20T18:00:00+01:00;2022-04-21T13:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T13:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T13:00:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00;2022-04-26T13:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T13:00:00+01:00_2022-04-27T18:00:00+01:00;2022-04-28T13:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T13:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T13:00:00+01:00_2022-04-30T18:00:00+01:00;2022-05-03T13:00:00+01:00_2022-05-03T19:00:00+01:00;2022-05-04T13:00:00+01:00_2022-05-04T18:00:00+01:00;2022-05-05T13:00:00+01:00_2022-05-05T19:00:00+01:00;2022-05-06T13:00:00+01:00_2022-05-06T19:00:00+01:00;2022-05-07T13:00:00+01:00_2022-05-07T18:00:00+01:00;2022-05-10T13:00:00+01:00_2022-05-10T19:00:00+01:00;2022-05-11T13:00:00+01:00_2022-05-11T18:00:00+01:00;2022-05-12T13:00:00+01:00_2022-05-12T19:00:00+01:00;2022-05-13T13:00:00+01:00_2022-05-13T19:00:00+01:00;2022-05-14T13:00:00+01:00_2022-05-14T18:00:00+01:00;2022-05-17T13:00:00+01:00_2022-05-17T19:00:00+01:00;2022-05-18T13:00:00+01:00_2022-05-18T18:00:00+01:00;2022-05-19T13:00:00+01:00_2022-05-19T19:00:00+01:00;2022-05-20T13:00:00+01:00_2022-05-20T19:00:00+01:00;2022-05-21T13:00:00+01:00_2022-05-21T18:00:00+01:00;2022-05-24T13:00:00+01:00_2022-05-24T19:00:00+01:00;2022-05-25T13:00:00+01:00_2022-05-25T18:00:00+01:00;2022-05-26T13:00:00+01:00_2022-05-26T19:00:00+01:00;2022-05-27T13:00:00+01:00_2022-05-27T19:00:00+01:00;2022-05-28T13:00:00+01:00_2022-05-28T18:00:00+01:00;2022-05-31T13:00:00+01:00_2022-05-31T19:00:00+01:00;2022-06-01T13:00:00+01:00_2022-06-01T18:00:00+01:00;2022-06-02T13:00:00+01:00_2022-06-02T19:00:00+01:00;2022-06-03T13:00:00+01:00_2022-06-03T19:00:00+01:00;2022-06-04T13:00:00+01:00_2022-06-04T18:00:00+01:00;2022-06-07T13:00:00+01:00_2022-06-07T19:00:00+01:00;2022-06-08T13:00:00+01:00_2022-06-08T18:00:00+01:00;2022-06-09T13:00:00+01:00_2022-06-09T19:00:00+01:00;2022-06-10T13:00:00+01:00_2022-06-10T19:00:00+01:00;2022-06-11T13:00:00+01:00_2022-06-11T18:00:00+01:00;2022-06-14T13:00:00+01:00_2022-06-14T19:00:00+01:00;2022-06-15T13:00:00+01:00_2022-06-15T18:00:00+01:00;2022-06-16T13:00:00+01:00_2022-06-16T19:00:00+01:00;2022-06-17T13:00:00+01:00_2022-06-17T19:00:00+01:00;2022-06-18T13:00:00+01:00_2022-06-18T18:00:00+01:00;2022-06-21T13:00:00+01:00_2022-06-21T19:00:00+01:00;2022-06-22T13:00:00+01:00_2022-06-22T18:00:00+01:00;2022-06-23T13:00:00+01:00_2022-06-23T19:00:00+01:00;2022-06-24T13:00:00+01:00_2022-06-24T19:00:00+01:00;2022-06-25T13:00:00+01:00_2022-06-25T18:00:00+01:00;2022-06-28T13:00:00+01:00_2022-06-28T19:00:00+01:00;2022-06-29T13:00:00+01:00_2022-06-29T18:00:00+01:00;2022-06-30T13:00:00+01:00_2022-06-30T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Drouot Adresse 11 rue Drouot Ville Paris lieuville Bibliothèque Drouot Paris Departement Paris

Bibliothèque Drouot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition des “Diptyques Que sais-je ?” de Miller Lévy Bibliothèque Drouot 2022-03-01 was last modified: by Exposition des “Diptyques Que sais-je ?” de Miller Lévy Bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot 1 mars 2022 Bibliothèque Drouot Paris Paris

Paris Paris