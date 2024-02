EXPOSITION DES DINOSAURES Zone Les Terrasses de la Sarre Sarrebourg, samedi 23 mars 2024.

Mercredi

Il y a plusieurs millions d’années, les dinosaures, ces étonnants animaux, ont peuplé la Terre. Une période qui intrigue. À travers notre exposition, vous serez transporté à cette époque et vous pourrez rencontrer les plus belles espèces disparues du Trias, Jurassique et Crétacé avec notamment des tricératops, vélociraptors, ptéranodons, brachiosaures et parasaurolophus.

Animation payante, sans réservation (paiement par chèque, ou espèces, pas de CB)Tout public

8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Zone Les Terrasses de la Sarre Décathlon parking

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

