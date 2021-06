Grand-Bourg Ecomusée de Marie-Galante,Habitation Murat Grand-Bourg, Guadeloupe Exposition des dernières acquisitions de l’Écomusée de Marie-Galante Ecomusée de Marie-Galante,Habitation Murat Grand-Bourg Catégories d’évènement: Grand-Bourg

Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat, le samedi 3 juillet à 18:00

Cette année l’Écomusée de Marie-Galante présentera les acquisitions effectuées entre 2016 et 2020. Certains objets ont été achetés par le Conseil Départemental de la Guadeloupe, d’autres ont été offerts à l’Ecomusée de Marie-Galante. Port du masque obligatoire. Visite limite à 20 personnes à la fois. Entrée libre et gratuite. Renseignements : 0590 97 48 68 Exposition des dernières acquisitions de l’Écomusée de Marie-Galante Ecomusée de Marie-Galante,Habitation Murat Grand-Bourg de Marie-Galante Grand-Bourg Guadeloupe

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00

