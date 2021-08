Pont-du-Château Château Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Exposition des denteleuses de Pont-du-Château Château Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

Les denteleuses de l’Amicale laïque de Pont-du-Château vous accueillent pour vous montrer leurs travaux de dentelles aux fuseaux et leurs techniques. Si vous êtes tentés, elles vous proposeront d’essayer cette activité traditionnelle, au combien minutieuse et apaisante !

Entrée libre – Consignes sanitaires : se renseigner auprès de l’OTM.

