Exposition des crèches du monde Lisieux, 2 décembre 2021, Lisieux.

Exposition des crèches du monde Lisieux

2021-12-02 09:30:00 – 2021-12-23 17:00:00

Lisieux Calvados

Depuis le lancement du projet en 2005 à l’initiative de notre Service d’accueil, les crèches ne cessent de surprendre notre équipe pastorale, chargée de les mettre en place. Étonnement de découvrir la variété des formes, couleurs et matières utilisées. Cette exposition est chaque année totalement renouvelée. Elle est installée au Centre Saint Jean-Paul II en face de la Basilique.

L’exposition, unique par son ampleur, constitue l’une des plus grandes collections de crèches en provenance des pays de tous les continents. L’évènement attire chaque année des familles, des groupes scolaires, des retraités et des pèlerins qui choisissent ce voyage culturel offert à leurs yeux par des scènes de la Nativité exposées artistiquement et méticuleusement. A la faveur de cette vitrine du monde, le visiteur va à la rencontre de l’autre par son identité culturelle ayant l’impression de découvrir les coutumes d’un continent, un pays, une région, un terroir. Son étonnement est grand face à la variété des formes, des couleurs et matières utilisées par les artistes et artisans.

Les crèches qu’elles soient prêtées par des collectionneurs ou qu’elles soient offertes au Sanctuaire proviennent d’une bonne soixantaine de pays.

Plus de 361 crèches pour 70 pays ont été présentées lors des expositions précédentes !

Invité d’honneur : l’Allemagne.

info@therese-de-lisieux.com +33 2 31 48 55 08 http://www.therese-de-lisieux.com/

Lisieux

