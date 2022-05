Exposition des créations des étudiants en 2ème années du DNMade Mode et Image du lycée Hemingway dans la vitrine du Chapitre Musée du vieux nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Musée du vieux nîmes, le samedi 14 mai à 15:00

Le jardin est un endroit où s’épanouissent les végétaux et où les hommes et les femmes laissent fleurir leurs idées et cultivent à la fois leurs rêves et leur envie de liberté. C’est à partir du thème des jardins que les étudiantes ont créé une tenue vestimentaire. Après avoir exploré un univers esthétique singulier pour ancrer leur démarche – dessin, peinture, photographie et vidéo – elles ont ensuite transposé leur réflexion en interrogeant la matière textile et tout un répertoire formel, souvent organique pour aboutir à leur projet de vêtement. Chaque proposition raconte ainsi une expérience individuelle, une invitation à une immersion dans cet espace public ou privé qu’est le jardin. De 20h à 23h30, les étudiantes seront présentes pour évoquer leur projet de création avec les visiteurs. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

