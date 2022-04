Exposition des créateurs – Cré’Art Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp

Exposition des créateurs – Cré’Art Le Barp, 22 mai 2022, Le Barp. Exposition des créateurs – Cré’Art Le Barp

2022-05-22 09:30:00 – 2022-05-22 18:30:00

Le Barp Gironde Les créateurs de Cré’Art vous exposent leurs œuvres le dimanche 22 mai du 9h30 à 18h30 à la Maison du Val de l’Eyre. Les créateurs de Cré’Art vous exposent leurs œuvres le dimanche 22 mai du 9h30 à 18h30 à la Maison du Val de l’Eyre. +33 5 56 88 16 88 Les créateurs de Cré’Art vous exposent leurs œuvres le dimanche 22 mai du 9h30 à 18h30 à la Maison du Val de l’Eyre. Pixabay

Le Barp

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Le Barp Adresse Ville Le Barp lieuville Le Barp Departement Gironde

Le Barp Le Barp Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-barp/

Exposition des créateurs – Cré’Art Le Barp 2022-05-22 was last modified: by Exposition des créateurs – Cré’Art Le Barp Le Barp 22 mai 2022 Gironde Le Barp

Le Barp Gironde