Exposition Des coiffes et nous – Mémoires de territoire
Musée d'Art et d'Histoire – Hôtel Beurnier Rossel, Montbéliard
19 novembre 2022 – 17 septembre 2023

Consacrer une exposition à la diaichotte et à sa câle à diairi est une ambitieuse gageure, tant ce personnage emblématique du Pays de Montbéliard est omniprésent dans le paysage local depuis plus de 130 ans. D'une course cycliste à une jeune marque de cosmétiques en passant par les incontournables groupes folkloriques, la figure de la diaichotte est constamment revisitée, jusqu'à devenir un symbole du territoire.

