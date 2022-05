Exposition des Chevalets margnotins Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

Exposition des Chevalets margnotins Margny-lès-Compiègne, 10 mai 2022, Margny-lès-Compiègne. Exposition des Chevalets margnotins Margny-lès-Compiègne

2022-05-10 – 2022-06-01

Margny-lès-Compiègne Oise Pour la sixième année consécutive Les Chevalets Margnotins exposent à la Médiathèque Jean Moulin. Les membres de cette très dynamique association de Margny se réunissent en toute convivialité lors d’ateliers pour adultes pour partager leur passion. Les travaux qu’ils présentent sont très variés tant au niveau des sujets abordés que des techniques utilisées telles que de l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, l’encre de chine, la céramique… Vernissage le 11 mai à 18h30 Pour la sixième année consécutive Les Chevalets Margnotins exposent à la Médiathèque Jean Moulin. Les membres de cette très dynamique association de Margny se réunissent en toute convivialité lors d’ateliers pour adultes pour partager leur passion. Les travaux qu’ils présentent sont très variés tant au niveau des sujets abordés que des techniques utilisées telles que de l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, l’encre de chine, la céramique… Vernissage le 11 mai à 18h30 mediatheque@margnylescompiegne.fr +33 3 44 36 31 55 http://www.mediatheque-margnylescompiegne.fr/ Pour la sixième année consécutive Les Chevalets Margnotins exposent à la Médiathèque Jean Moulin. Les membres de cette très dynamique association de Margny se réunissent en toute convivialité lors d’ateliers pour adultes pour partager leur passion. Les travaux qu’ils présentent sont très variés tant au niveau des sujets abordés que des techniques utilisées telles que de l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, l’encre de chine, la céramique… Vernissage le 11 mai à 18h30 Chevalets margnotins

Margny-lès-Compiègne

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne, Oise Autres Lieu Margny-lès-Compiègne Adresse Ville Margny-lès-Compiègne lieuville Margny-lès-Compiègne Departement Oise

Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/margny-les-compiegne/

Exposition des Chevalets margnotins Margny-lès-Compiègne 2022-05-10 was last modified: by Exposition des Chevalets margnotins Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne 10 mai 2022 Margny-lès-Compiègne Oise

Margny-lès-Compiègne Oise